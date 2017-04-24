Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В Волгограде прошла первая из серии встреч чиновников с предпринимателями
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9+%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb
В Волгограде прошла первая из серии встреч чиновников с предпринимателями
Сегодня, 07:43ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: strategy2050.kz
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!