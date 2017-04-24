В Волгограде прошла первая из серии встреч чиновников с предпринимателями

На встрече с предпринимателями 17 апреля глава региона поставил перед чиновниками задачу повысить качество диалога между бизнесом и властью. В качестве формата для такого диалога выбраны встречи, которые пройдут во всех районах Волгограда и области.
Первая из них состоялась с предпринимателями Кировского района областного центра. На ней, как сообщает пресс-служба губернатора, представители профильных ведомств рассказали о доступных мерах поддержки бизнеса, услугах, предоставляемых офисами «Мои документы», областным бизнес-инкубатором, Региональным гарантийным фондом. Поднимались злободневные вопросы по новой схеме размещения объектов нестационарной торговли, арендной плате, предоставлением льгот и т.д.
Часть вопросов были разрешены на месте, другие будут рассмотрены на заседаниях рабочих групп — соответствующие задачи поставлены перед профильными ведомствами города и области, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.
Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», до конца мая встречи с предпринимателями по обсуждению наиболее острых проблем пройдут во всех районах Волгограда. Затем в подобном формате общение чиновников с бизнесменами пройдет в Волжском, Камышине, Михайловке и районах области.