В Волгограде прошла первая из серии встреч чиновников с предпринимателями

Руководство экономического блока обладминистрации проводит встречи с представителями бизнес-сообщества по распоряжению губернатора Андрея Бочарова.

На встрече с предпринимателями 17 апреля глава региона поставил перед чиновниками задачу повысить качество диалога между бизнесом и властью. В качестве формата для такого диалога выбраны встречи, которые пройдут во всех районах Волгограда и области.

Первая из них состоялась с предпринимателями Кировского района областного центра. На ней, как сообщает пресс-служба губернатора, представители профил­ьных ведомств расска­зали о доступных мерах по­ддержки бизнеса, услугах, предоставляемых офисами «Мои до­кументы», областным бизнес-инкубатором, Региональным гарантийным фондом. Поднимались злободневные вопросы по новой схеме размещения объектов нестационарной торговли, арендной плате, предоставлением льгот и т.д.

Часть вопросов были разрешены на месте, другие будут рассмотрены на заседаниях рабочих групп — соответствующие задачи поставлены перед профильными ведомствами города и области, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.