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В Волгограде огромную яму на дороге забросали автомобильными покрышками
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде огромную яму на дороге забросали автомобильными покрышками
Сегодня, 10:00ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: wh-censor.ru
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