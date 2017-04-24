В Волгограде огромную яму на дороге забросали автомобильными покрышками

Такой ремонт на скорую руки провели неизвестные лица в Кировском районе.

Прямо посередине дороги на улице 64 Армии напротив дома №123 несколько дней зияла огромная яма. Туда с легкостью могла провалиться машина какого-нибудь невнимательного автомобилиста. Причем размер ямы столь огромен, что после встречи с таким препятствием автомобиль явно на сможет продолжить дальнейшее движение.

Что стало причиной обвала асфальта, пока непонятно. Но зато, как сообщают жители Волгограда в социальных сетях, "ремонтные работы" уже проведены. Автомобильные шины, взятые то ли с детской площадки, то ли из близлежащего двора, где они, скорее всего, служили клумбой, теперь стали импровизированной заплаткой. Кто выполнил такой "ремонт" - неизвестно.