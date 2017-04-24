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В регионе продолжается подготовка кадров для промышленных предприятий
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В регионе продолжается подготовка кадров для промышленных предприятий
Сегодня, 15:10ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: gpedia.com
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