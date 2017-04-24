В регионе продолжается подготовка кадров для промышленных предприятий

Один из таких проектов стоимость сейчас находится на начальной стадии реализации. Речь идет о возрождении в Волгограде производства обожженных анодов - это стало возможным благодаря работе областных властей с федеральным центром и собственниками предприятия.
Уже в этом году для его реализации на заводе будет создано 1,5 тысячи рабочих мест, в следующем- еще тысяча. Чтобы на производство пришли подготовленные кадры, региональный комитет промышленности и торговли организовал встречу студентов техуниверситета с работодателями. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Подготовка рабочих кадров для возрождающегося производства ведется сейчас и на базе Волгоградского колледжа управления и новых технологий. Здесь обучаются будущие машинисты крана, прокальщики, футеровщики, слесари-ремонтники, электромонтеры и шихтовщики. Реализация инвестпроекта стоимостью 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации, позволит снизить зависимость России от зарубежных поставщиков и обеспечить сырьевую безопасность отрасли.