В регионе продолжается подготовка кадров для промышленных предприятий

По данным облпромторга, до 2023 года промышленному сектору региона для полноценной реализации инвестпроектов потребуется 17 тысяч рабочих и инженеров.

Один из таких проектов стоимость сейчас находится на начальной стадии реализации. Речь идет о возрождении в Волгограде производства обожженных анодов - это стало возможным благодаря работе областных властей с федеральным центром и собственниками предприятия.

Уже в этом году для его реализации на заводе будет создано 1,5 тысячи рабочих мест, в следующем- еще тысяча. Чтобы на производство пришли подготовленные кадры, региональный комитет промышленности и торговли организовал встречу студентов техуниверситета с работодателями. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе обладминистрации.