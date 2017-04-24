В регионе очистят от мусора 2 тысячи километров автомобильных дорог

В Волгоградской области стартовала природоохранная акция «Зеленые дороги области-2017».

Как сообщили в пресс-службе администрации области, акция «Зеленые дороги» в регионе проводится в 4 раз. В этом году она продлится до начала зимы. За это время планируется очистить от мусора более 2 тысяч километров лесополос вдоль дорог.