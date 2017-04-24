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В регионе очистят от мусора 2 тысячи километров автомобильных дорог
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В регионе очистят от мусора 2 тысячи километров автомобильных дорог
Сегодня, 08:02ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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