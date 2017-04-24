В регионе очистят от мусора 2 тысячи километров автомобильных дорог
Сегодня, 08:02ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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В Волгоградской области стартовала природоохранная акция «Зеленые дороги области-2017».
В рамках акции жители муниципальных районов и городских округов проведут субботники по уборке от мусора территорий вдоль автомобильных трасс.
Как сообщили в пресс-службе администрации области, акция «Зеленые дороги» в регионе проводится в 4 раз. В этом году она продлится до начала зимы. За это время планируется очистить от мусора более 2 тысяч километров лесополос вдоль дорог.
В облкомприроды рассчитывают, что в субботниках активное участие примут владельцы земельных участков, расположенных вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.
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