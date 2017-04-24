В МВД стартовала всероссийская акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В четверг, 27 апреля, МВД России дало старт всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».

Акция проводится в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сотрудники полиции из разных регионов России расскажут о своих родных и близких, защищавших страну от фашистских захватчиков.

«Офицеры полиции – те, кто сегодня несет службу в правоохранительных органах, защищает наших граждан и обеспечивает безопасность нашей страны, в коротких видеороликах расскажут о поколении героев. Наши коллеги поделятся своими семейными историями о тех, кто воевал, кто победил, кто погиб, но не отступил перед лицом жестокого врага. Это истории о людях, с гордостью прошедших свой путь. Это истории о Народе-победителе», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.