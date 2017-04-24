У Волгограда появились шансы победить в акции «Аллея Славы»

На сайте организаторов всероссийской социальной акции «Аллея славы», приуроченной к 9 Мая, продолжается голосование среди городов-участников. Пятнадцати победителям подмосковный питомник деревьев обещает выделить 9 тысяч саженцев для озеленения своих территорий.

Организаторы получили заявки на участие от более полутора тысяч городов, но пока проголосовали только 412 из них. Все они разбиты на несколько категорий. Волгоград включен в группу крупных городов с населением свыше 500 тыс. жителей. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга (121815 голосов).

Впереди нашего города находится Москва. За столичный мегаполис проголосовало 235498 человек. На третьем месте – Санкт-Петербург. У него 100533 голосов.

Голосование продлится до 30 апреля. Организаторы акции обещают, что в каждой номинации будет по пять победителей. Жители нашего региона еще могут поддержать областной центр своими голосами на сайте аллеи-славы.рф.

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