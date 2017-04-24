У социально активных пожилых волгоградцев появился «ШАНС»

В Волгограде началась реализация общегородского проекта «Школа активности, новаторства, самоуправления» для людей старшего поколения.

Он нацелен на вовлечение в активную общественную жизнь пожилых людей, которые готовы выдвигать и реализовывать свои идеи по улучшению жизни в родном городе. Подобные объединения неравнодушных социально активных горожан уже действуют в Волжском, Урюпинске, Камышине. В Волгограде это первый подобный опыт, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской Думы.

В Школе активности пожилых людей ждут мастер-классы по здоровому образу жизни, лекции по пенсионному и социальному обеспечению, встречи с представителями местной власти и депутатами. Также общественные активисты смогут принимать посильное участие в решении актуальных городских проблем и тем самым самореализовываться.

Первыми участниками Школы активности стали жители Тракторозаводского района - это активисты районного клуба пожилых людей, члены местного клуба здоровья, которые участвуют в акциях по благоустройству, культурных мероприятиях, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, пропагандируют здоровый образ жизни.