«Сталинградская битва» стала свидетелем флешмоба Ярослава Сумишевского

Сегодня, 27 апреля, на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялся музыкальный флешмоб.

Флешмоб был назначен на три часа дня, но и сами организаторы, и его участники - а это поклонники и поклонницы таланта Сумишевского - собрались задолго до назначенного времени. Музыканты устанавливали аппаратуру, настраивали музыкальные инструменты, а исполнитель уже фотографировался с поклонниками, принимал от них цветы и раздавал автографы.

- Мы в позапрошлом и в прошлом году проводили подобные флэшмобы в Москве на самых знаковых местах — например, на Красной площади, - рассказал Ярослав перед началом своей акции. - Я исполнял одну песню, и на этом флешмоб завершался. Но в ни в одном регионе ничего подобного не проводили. Волгоград стал первым городом. И, я думаю это правильно — это великий город и песня здесь должна звучать патриотическая. Я исполню песню «Третий день» своего друга, живущего на Украине, который мне ее передал. Он сказал, что, к сожалению, сейчас, из-за политической ситуации, не может сам исполнить эту песню, но хотел бы, чтобы она звучала. Вот здесь, в великом городе с великой военной историей, она и прозвучит.