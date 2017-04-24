Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
«Сталинградская битва» стала свидетелем флешмоба Ярослава Сумишевского
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Img 20170427 145913
«Сталинградская битва» стала свидетелем флешмоба Ярослава Сумишевского
Сегодня, 16:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!