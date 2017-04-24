Советник Володина рассказал студентам Волгограда об угрозах современности

Сегодня в Волгоградском госуниверситете прошла открытая лекция, посвященная вопросам современной российской политики. Прочитал ее известный политолог, советник председателя Госдумы России Вячеслава Володина Алексей Чадаев, а слушателями стали студенты и преподаватели ВолГУ, представители общественных организаций.

Кому как не Алексею Чадаеву рассказывать о трендах российской политики. Его политическая жизнь началась в 15 лет на баррикадах Верховного Совета России, где юноша отстаивал свою гражданскую позицию. Этот момент предопределил выбор будущей профессии. Сегодня Алексей Чадаев - известный политолог, общественный деятель, старший преподаватель кафедры территориального развития факультета государственного управления РАНХиГС, а после выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 года - советник спикера российского парламента Вячеслава Володина.

Фото: volsu.ru

Волгоград стал вторым городом, который Чадаев посетил с открытой лекцией (первым стал Тамбов). Площадкой для диалога наш региона был выбран не случайно: жители активные, судьба страны не безразлична, да и проблем хватает: ЖКХ, дороги, социальная сфера. По замечанию Чадаева, Волгоград – сложный для управления город, хотя бы в силу своей протяженности.

Главной темой лекции стала политическая ситуация в России. За последние 20 лет, по наблюдению Чадаева, она существенно изменилась. Демографические проблемы, продовольственный кризис, безработица, криминальные схемы в управлении государством остались в девяностых. Сегодня перед правительством стоят задачи иного рода: повышение уровня и качества жизни, борьба с коррупцией и расслоением населения.

- Уклад жизни за последние годы сильно изменился: люди стремятся уехать из небольших городов в областные центры, а из областных центров в мегаполисы. Почему? Потому что они ищут лучшей жизни: материального благополучия, карьерного роста. Но не все планы осуществляются — машину берут в кредит, квартиру — в ипотеку, - отметил Алексей Чадаев.

Фото: volsu.ru

По словам советника председателя Государственной Думы, именно кредитная кабала становится причиной недовольства, которое выливается в митинги, и их активными участниками сегодня являются молодые люди. В этой связи лектор коснулся недавних массовых несанкционированных акций сторонников оппозиционера Навального, на которых молодежь составляла подавляющее большинство.

- Выражение гражданской позиции — это хорошо. Но не нужно делать это бездумно. Как показывает мировая практика, безобидные митинги могут обернуться военными действиями, - обратился к студентам спикер. Далеко за примерами ходить не стал — Сирия, Египет, Турция, «оранжевая революция» в Украине.

- Тогда на протесты вышли подростки 15-ти лет. Понимали ли они за что борются? На мой взгляд - нет. Мне, чтобы понять как пишутся законопроекты, как строится работа власти, потребовалось более 4-х лет, - поделился своим опытом политолог.

В свою очередь, молодежь спросила у лектора, как он сам лично оценивает ситуацию с коррупцией в стране. На что Алексей Чадаев ответил, как он выразился, словами президента: «Все правильно, только шоу из этого не надо делать. Это история не про то, как и кого поймать и посадить. Практика показывает - большинство вооруженных конфликтов начинается с антикоррупционных восстаний. Результат забастовок один — коррупции становится еще больше. Надо бороться не с симптомами, а с самой болезнью - совершенствовать законодательную систему».

В конце лекции Алексей Чадаев решил не ставить точку, а завершил выступление вопросом к размышлению: готовы ли мы сегодня к новой политической повестке, и сможет ли власть сделать нужное политическое предложение обществу?