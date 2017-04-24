Сотрудники Светлоярской администрации высадили на берегу Волги ясени
Сегодня, 12:20ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: gorodskievesti.ru
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В Светлом Яре прошел первый этап работ по озеленению набережной Волги.
Пару часов упорной работы с лопатами - и на волжском берегу появились две ясеневые аллеи. Силами сотрудников муниципальных учреждений поселка было высажено 350 саженцев и установлено металлическое ограждение вдоль дороги. Чтобы саженцы дожили до стройных красивых взрослых деревьев, сейчас на территории прокладывается технический водопровод для их полива.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации Светлоярского района, над эскизами сооружений, которые украсят береговой склон, работает главный архитектор района. Спуски к реке будут украшены оригинальными лестницами с перилами и засеяны газонной травой.
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