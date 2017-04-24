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Сотрудники Светлоярской администрации высадили на берегу Волги ясени
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Сотрудники Светлоярской администрации высадили на берегу Волги ясени
Сегодня, 12:20ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: gorodskievesti.ru
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