Сотрудники Светлоярской администрации высадили на берегу Волги ясени

В Светлом Яре прошел первый этап работ по озеленению набережной Волги.

Пару часов упорной работы с лопатами - и на волжском берегу появились две ясеневые аллеи. Силами сотрудников муниципальных учреждений поселка было высажено 350 саженцев и установлено металлическое ограждение вдоль дороги. Чтобы саженцы дожили до стройных красивых взрослых деревьев, сейчас на территории прокладывается технический водопровод для их полива.