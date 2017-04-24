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Сегодня в Волгограде назовут имя лучшего воспитателя года
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Сегодня в Волгограде назовут имя лучшего воспитателя года
Сегодня, 08:17ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: obraz.volgograd.ru
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