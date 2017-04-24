Сегодня в Волгограде назовут имя лучшего воспитателя года

Как сообщили в областном комитете науки и образования, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 27 педагогов дошкольного образования из 18 районов области. Состязание направлено на поддержку и поощрение талантливых воспитателей и способствует формированию в обществе позитивного имиджа профессии воспитателя.
Пройдя все три этапа конкурса, в финале оказалось пять претенденток на победу: Лариса Дронова из детского сада №3 «Колокольчик» Ленинского района, Майя Селиванова из детского сада «Сказка» Алексеевского района, Елена Дубровина из Кузьмичевского детского сада «Улыбка», Елена Орлова представляющая детский сад № 12 Советского района Волгограда и фроловчанка Оксана Волкова из центра развития ребенка № 12 «Сказка».
Кто из них станет лучшим воспитателем года, станет известно сегодня на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая пройдет во Дворце культуры профсоюзов.