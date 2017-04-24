С мая в регионе изменится график движения поезда «Волгоград-1 – Суровикино»

С 1 мая в волгоградском регионе частично изменится график движения пригородного поезда, курсирующего по маршруту «Волгоград-1 – Суровикино».

Поезд № 6615 будет часть своего пути проезжать позже обычного на несколько минут, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Пассажиры будут отправляться на нем из Волгограда в 6.42. До станции Ложки поезд продолжит следовать по действующему расписанию.

А вот уже на участке Ложки – Чир устанавливается следующий график: отправление со ст. Ложки в 9.04, с о.п. Пост 278 км – в 9.15, с о.п. Рычково – в 9.23, с о.п. Школа-интернат – в 9.27, прибытие на ст. Чир в 9.34. Везде на 4 минуты позже.