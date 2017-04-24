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С мая в регионе изменится график движения поезда «Волгоград-1 – Суровикино»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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С мая в регионе изменится график движения поезда «Волгоград-1 – Суровикино»
Сегодня, 15:28ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: ntv.ru
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