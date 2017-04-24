На Волжской ГЭС внедряется комплексный план улучшения условий труда

Каждый год на Волжской гидроэлектростанции проводится комплексный план улучшения условий труда, профилактики производственного травматизма и оздоровительных мероприятий. В него включены мероприятия — от оценки условий труда рабочих мест, осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий до организации медицинских осмотров, и обеспечение средств коллективной и индивидуальной защиты.
Но на ГЭС Всемирный день охраны труда проходит чаще одного раза в год: одно из направлений охраны труда - день охраны труда и пожарной безопасности на ГЭС приходится на третий четверг каждого месяца. В нем участвует все работники филиала – от руководства до рабочих, сообщила корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.