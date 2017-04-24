Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
На Волжской ГЭС внедряется комплексный план улучшения условий труда
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%b3%d1%8d%d1%81+vbpie ru
На Волжской ГЭС внедряется комплексный план улучшения условий труда
Сегодня, 10:51ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vbpie.ru
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!