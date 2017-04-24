На Волжской ГЭС внедряется комплексный план улучшения условий труда

28 апреля Волжская ГЭС отметит Всемирный день охраны труда, который был учрежден еще в 2003 году для привлечения общественности к проблемам создания безопасных условий труда.

Каждый год на Волжской гидроэлектростанции проводится комплексный план улучшения условий труда, профилактики производственного травматизма и оздоровительных мероприятий. В него включены мероприятия — от оценки условий труда рабочих мест, осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий до организации медицинских осмотров, и обеспечение средств коллективной и индивидуальной защиты.