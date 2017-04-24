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Экологи региона проведут в пойме рейды для спасения краснокнижного рябчика
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Экологи региона проведут в пойме рейды для спасения краснокнижного рябчика
Сегодня, 07:14ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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