Экологи региона проведут в пойме рейды для спасения краснокнижного рябчика

Растение, имеющее пеструю окраску, обычно привлекает внимание туристов. Они с удовольствием собирают из него в букеты. Нередко дачники его выкапывают для высадки на своем приусадебном участке. Волгоградские экологи напоминают, что рябчик русский занесен в Красную книгу, и собирать его нельзя.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, за незаконный сбор краснокнижного растения нарушителям грозит штраф: гражданам – от 2,5 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 100 тысяч рублей.
Чтобы предотвратить сбор этого растения, сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» проводят рейды. С местными жителями и отдыхающими экологи ведут беседы, в ходе которых знакомят с краснокнижными растениями и предостерегают от их истребления.