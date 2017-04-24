Экологи региона проведут в пойме рейды для спасения краснокнижного рябчика

В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» началось цветение рябчика русского – редкого растения семейства лилейных, похожего на колокольчик.

Растение, имеющее пеструю окраску, обычно привлекает внимание туристов. Они с удовольствием собирают из него в букеты. Нередко дачники его выкапывают для высадки на своем приусадебном участке. Волгоградские экологи напоминают, что рябчик русский занесен в Красную книгу, и собирать его нельзя.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, за незаконный сбор краснокнижного растения нарушителям грозит штраф: гражданам – от 2,5 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 100 тысяч рублей.