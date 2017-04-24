Активисты ОНФ провели в Волгоградской области паспортизацию Вечных огней

Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с администрациями муниципальных образований региона завершили паспортизацию мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь славы» на территории области.

Таким образом, выполнено поручение Президента РФ Владимира Путина обеспечить учет и бесперебойное функционирование Вечных огней на территории России, подчеркнули в пресс-службе Волгоградского регионального отделения ОНФ.

В 2014 году активисты Народного фронта выявили значительное расхождение в официальных и собственных данных о мемориалах. Областное министерство культуры сообщало всего лишь об 11 комплексах «Вечный огонь», а общественники насчитали 52.

Тогда же была инициирована паспортизация мемориалов, а для муниципалитетов разработаны модели нормативно-правовые акты об определении режима функционирования Вечных огней и Огней славы.

В результате за два года паспортизацию в регионе прошли уже 60 мемориалов – восемь из них имеют статус «Вечный огонь» и действуют постоянно, остальные получили статус «Огонь славы» и зажигаются в памятные даты.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru