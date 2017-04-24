Активисты ОНФ провели в Волгоградской области паспортизацию Вечных огней

Таким образом, выполнено поручение Президента РФ Владимира Путина обеспечить учет и бесперебойное функционирование Вечных огней на территории России, подчеркнули в пресс-службе Волгоградского регионального отделения ОНФ.
В 2014 году активисты Народного фронта выявили значительное расхождение в официальных и собственных данных о мемориалах. Областное министерство культуры сообщало всего лишь об 11 комплексах «Вечный огонь», а общественники насчитали 52.
Тогда же была инициирована паспортизация мемориалов, а для муниципалитетов разработаны модели нормативно-правовые акты об определении режима функционирования Вечных огней и Огней славы.
В результате за два года паспортизацию в регионе прошли уже 60 мемориалов – восемь из них имеют статус «Вечный огонь» и действуют постоянно, остальные получили статус «Огонь славы» и зажигаются в памятные даты.
В то же время активисты Народного фронта обнаружили, что в регионе до сих пор отсутствует полноценный реестр мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь славы», прошедших паспортизацию. Ни одно из структурных подразделений областной администрации учета таких мемориалов не ведет. Учитываются только мемориалы с официально присвоенным статусом «Объект культурного наследия», отметили в региональном штабе ОНФ.