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Юные волжане принимают участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Юные волжане принимают участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
Сегодня, 10:09ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: newspile_ru
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