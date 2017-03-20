Юные волжане принимают участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

В течение сегодняшнего дня представители молодежных объединений Волжского проведут мероприятия по благоустройству памятника павшим воинам.

Ранним утром на центральной площади Волжского - площади Ленина собрались более 50 добровольцев из молодежного центра «Юность Волжского», поискового отряда «Память», организаций «Инари», «Первые ласточки», «Ритмы Кавказа» и «Мужество». Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского, они отправились в хутор Прыщевка Среднеахтубинского района, где приведут в порядок территорию возле братской могилы советских воинов, погибших на сталинградской земле.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 20 марта в регионе стартовала патриотическая акция «Дорога к обелиску», в ходе которой волонтеры благоустраивают памятные места и воинские захоронения. Волгоградская область присоединилась к этой акции в 2015 году. По данным регионального комитета молодежной политики, добровольцы постоянно ухаживают более чем за 200 братскими могилами и обелисками. Планируется, что в этом году в акции «Дорога к обелиску» примут участие более 2000 школьников и студентов со всей области.