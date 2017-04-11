Всероссийский патриотический слет «Родная земля» проходит в Волгограде

В работе слета примут участие делегации от 29 аграрных вузов страны.

Сам патриотический слёт прошел на базе Волгоградского аграрного университета. Все участники слета расскажут о деятельности своих патриотических клубов и обменяются опытом. В состав делегаций 29 аграрных вузов страны вошли проректоры по воспитательной работе, руководители и активисты клубных объединений.

Как рассказали агентству «НовостиВолгограда.ру» в облкомитете молодежной политики, делегатов ждет насыщенная экскурсионная программа. Они посетят места боевой славы города-героя, поднимутся на его главную высоту - Мамаев Курган, преклонят колени у мемориала на Лысой горе и услышат о подвигах советских солдат, защищающих Сталинград в музее-панораме «Сталинградская битва». А также станут свидетелями открытия мемориала городам-героям Великой Отечественной войны на территории Волгоградского аграрного университета, примут участие в параде курсантов и познакомятся с презентацией центра гражданско-патриотического воспитания.