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Всероссийский патриотический слет «Родная земля» проходит в Волгограде
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Всероссийский патриотический слет «Родная земля» проходит в Волгограде
Сегодня, 13:46ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: www.volgograd.ru
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