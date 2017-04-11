Волгоградцы разобрали книги, подаренные центральной городской библиотеке
Сегодня, 16:25ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cityspb.ru
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Школьники взяли на память томики классической литературы, мужчины выбирали детективные истории, а дамы - любовную прозу.
Как рассказали в информационно-библиографическом отделе центральной городской библиотеки, коробки с книгами, подаренными читателями, опустели очень быстро. Сначала горожане проходили мимо книжной выставки, а потом любопытствующих становилось все больше и больше.
Акция на волгоградской площади Ленина прошла накануне 25 апреля в рамках «Экомарафона». Волгоградцы и гости города могли не только выбрать понравившуюся книгу, но и сдать на утилизацию батарейки и макулатуру.
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