Волгоградцы разобрали книги, подаренные центральной городской библиотеке

Школьники взяли на память томики классической литературы, мужчины выбирали детективные истории, а дамы - любовную прозу.

Как рассказали в информационно-библиографическом отделе центральной городской библиотеки, коробки с книгами, подаренными читателями, опустели очень быстро. Сначала горожане проходили мимо книжной выставки, а потом любопытствующих становилось все больше и больше.