Волгоградцам продемонстрируют «Сильное чувство»

С 28 апреля и в течение еще двух вечеров — 29 и 30 апреля — Волгоградский музыкально-драматический казачий театр покажет свой премьерный спектакль — водевиль «Сильное чувство».

Авторы водевиля — гениальные Илья Ильф и Евгений Петров. Если «Двенадцать стульев» или «Золотой теленок» всенародно любимы и давно разобраны на цитаты и афоризмы, то с произведением «Сильное чувство» знакомы немногие, хотя по остроумию и качеству сатиры оно ни на йоту не уступает популярным произведениям классиков советской литературы.

Как сказали в казачьем театре о премьерном водевиле, «персонажи - люди совершенно разных социальных групп и профессий, характерные и легко угадываемые». Главная тема «Сильного чувства» - это ирония над мещанским мирком обывателей, стремящихся жить «по-заграничному» и «дорого». В героях пьесы зрители узнают сегодняшних девушек, мечтающих о женихе-иностранце и жизни за рубежом, семейные пары, ругающиеся из-за квартиры, и доктора-шарлатана…