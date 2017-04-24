Волгоградцам продемонстрируют «Сильное чувство»

Авторы водевиля — гениальные Илья Ильф и Евгений Петров. Если «Двенадцать стульев» или «Золотой теленок» всенародно любимы и давно разобраны на цитаты и афоризмы, то с произведением «Сильное чувство» знакомы немногие, хотя по остроумию и качеству сатиры оно ни на йоту не уступает популярным произведениям классиков советской литературы.
Как сказали в казачьем театре о премьерном водевиле, «персонажи - люди совершенно разных социальных групп и профессий, характерные и легко угадываемые». Главная тема «Сильного чувства» - это ирония над мещанским мирком обывателей, стремящихся жить «по-заграничному» и «дорого». В героях пьесы зрители узнают сегодняшних девушек, мечтающих о женихе-иностранце и жизни за рубежом, семейные пары, ругающиеся из-за квартиры, и доктора-шарлатана…
И, конечно, зритель окунется в море остроумных скетчей и шуток — без этого немыслимы ни одно известное или малоизвестное произведения Ильфа и Петрова.