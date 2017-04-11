Волгоградский ТЮЗ показал зрителям Луганска «Цирк Шардам»

Труппа волгоградского ТЮЗа вернулась с Луганска, где приняла участие в открытом театральном фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача».

Мероприятие проходило на сцене Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. Зрителям Луганска был показан один из самых ярких и веселых репертуарных спектаклей ТЮЗа - «Цирк Шардам, или Школа клоунов». Первый показ спектакля был благотворительный, а второй представлен в рамках фестивальной программы.

- Когда ходили по городу, мы видели и разрушенные здания, и следы от снарядов, но сами люди доброжелательны и открыты, - рассказывает завлит ТЮЗа Галина Беспальцва. - И еще удивительно — зрительный зал был полон! Это был настоящий аншлаг. Театралы признаются, что такого интереса со стороны жителей всех возрастов к театру даже не было до войны. Думаю, именно сейчас люди почувствовали вкус жизни и наша яркая и красочная постановка «Цирк Шардам» была, как никогда, кстати!