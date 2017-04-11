В Волжском День жен-мироносиц отметят выставкой пасхальных изделий

Горожан приглашают отметить православный женский день в центре культуры и искусства «Октябрь».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, в 12 часов в фойе центра откроется выставка пасхальных изделий. А уже через час начнется церемония награждения и праздничный концерт.
По традиции в этот день наградят волжанок, которые вносят значительный вклад в воспитание, образование и сохранение здоровья населения, а также активно участвуют в жизни города. Их заслуги будут отмечены благодарственными письмами и памятными подарками Калачевской епархии, Волжского благочиния, администрации Волжского и городской думы.
Для гостей праздника выступят хор «Вифлеем», народный ансамбль «Волжские узоры», центр «Умиление», ансамбль ложкарей и другие творческие коллективы.