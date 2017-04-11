В Волгограде выберут самого компетентного студента-энергетика страны

В Волгоградском энергетическом колледже проходит финальный тур Всероссийской олимпиады среди студенто ссузов, обучающихся по направлению «электро- и теплоэнергетика».

В Волгоград приехали победители региональных этапов олимпиады из 46 субъектов страны. В течение трех дней они продемонстрируют знания экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности, иностранных языков, электротехники и электроники, информационно-коммуникационных технологий.