В Волгограде выберут самого компетентного студента-энергетика страны
Сегодня, 11:19ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: ivteleradio.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Волгоградском энергетическом колледже проходит финальный тур Всероссийской олимпиады среди студенто ссузов, обучающихся по направлению «электро- и теплоэнергетика».
В Волгоград приехали победители региональных этапов олимпиады из 46 субъектов страны. В течение трех дней они продемонстрируют знания экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности, иностранных языков, электротехники и электроники, информационно-коммуникационных технологий.
Имена победителей и призеров олимпиады, которая проводится под патронажем Минобрнауки, будут названы 28 апреля на церемонии закрытия. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете образования и науки Волгоградской области, победители получат право льготного поступления в профильный московский вуз.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей