В Волгограде прошел турнир по футболу среди воспитанников социальных служб

II Региональный этап Всероссийского спортивного турнира «Фестиваль детского футбола» прошел на стадионе «Динамо». Праздник собрал почти 500 человек, среди которых не только члены футбольных команд, но и болельщики. Специально для них была подготовлена развлекательная программа с выступлением спортсменов и чирлидеров. Кто замерз, мог согреться попрыгав на надувном батуте или выпив чашечку ароматного чая.
На поле друг с другом встретились 9 команд, представляющие систему образования и сферу обслуживания населения. Игра прошла по правилам мини-футбола. Матч состоял из двух таймов по 10 минут.
Второй год подряда в фестивале принимают участие ребята из ГКСУ СО Ворошиловского, Красноармейского и Калачевского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
В региональном комитете социальной защиты населения отметили важность подобных мероприятий, потому что воспитанники социально-реабилитационных центров получают возможность продемонстрировать физическую силу, выносливость, стойкость на пути к цели, веру в собственные силы и командный дух.