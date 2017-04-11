В Волгограде прошел турнир по футболу среди воспитанников социальных служб

Одновременно в 11 городах ребята сыграли в мини-футбол на открытых площадках. Команды победители встретятся в финале, который состоится в Москве осенью этого года.

II Региональный этап Всероссийского спортивного турнира «Фестиваль детского футбола» прошел на стадионе «Динамо». Праздник собрал почти 500 человек, среди которых не только члены футбольных команд, но и болельщики. Специально для них была подготовлена развлекательная программа с выступлением спортсменов и чирлидеров. Кто замерз, мог согреться попрыгав на надувном батуте или выпив чашечку ароматного чая.

На поле друг с другом встретились 9 команд, представляющие систему образования и сферу обслуживания населения. Игра прошла по правилам мини-футбола. Матч состоял из двух таймов по 10 минут.

Второй год подряда в фестивале принимают участие ребята из ГКСУ СО Ворошиловского, Красноармейского и Калачевского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.