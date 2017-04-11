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В Волгограде прошел турнир по футболу среди воспитанников социальных служб
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
20170422 150255
В Волгограде прошел турнир по футболу среди воспитанников социальных служб
Сегодня, 17:41ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: uszn.volgograd.ru
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