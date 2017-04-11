В Волгограде почтили память жертв радиационных аварий и катастроф

У памятника «Защитившим от атома» в центре Волгограда состоялся митинг, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В нем приняли участие представители региональной организации Общероссийской общественной организации Союза «Чернобыль» России, вдовы и члены семей погибших ликвидаторов.

31 год назад именно отсюда, с места, где позднее был установлен мемориал, отправлялись волгоградцы на ликвидацию последствий крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошло взрывное разрушение одного из энергоблоков, в результате чего в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.

Сегодня в регионе проживает три тысячи чернобыльцев, в то время как в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие более 5200 жителей Волгоградской области - разбирали завалы энергоблока и строили над ним саркофаг, занимались захоронением отходов ядерного топлива, строительством подъездных путей. О мужестве и героизме этих людей говорили участники митинга.

- Вы по призыву страны вышли на ликвидацию последствий самой крупной катастрофы, - обращаясь к собравшимся чернобыльцам сказал первый замглавы Волгограда Владлен Колесников. - И каждый из вас рисковал жизнью, но ни на минуту не задумался и шагнул на защиту всех людей. Мы всегда будем помнить о безвременно ушедших героях-ликвидаторах, чьи имена навсегда вписаны в историю.