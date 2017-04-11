В Волгограде переехал лагерь бастующих дальнобойщиков

Ровно месяц продолжается всероссийская забастовка дальнобойщиков против системы «Платон». 27 марта водители фур и тягачей развернули мобильный лагерь в Волгограде, на Третьей Продольной напротив микрорайона Семь ветров.

Если сначала здесь молчаливый протест выражали около 50 водителей большегрузов, то сейчас их число заметно сократилось. Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организатор стачки Алла Бег, в данный момент в мобильном лагере около 15 грузовых машин, а само место дислокации пришлось несколько изменить из-за работ по благоустройству на Третьей Продольной магистрали. В результате колонна грузовиков оттянулась примерно на полкилометра назад, и теперь ее «хвост» находится около подземного перехода через дорогу.

Что же касается поредевших рядов бастующих, то они, по заверениям организаторов стачки, совсем не свидетельствуют об отказе от борьбы. Лагерь изначально задумывался как показательное место, например, для визита журналистов и представителей властей, рассказала Алла Бег. Вместе с тем нужно понимать, что жить месяц в машине прямо на дороге тяжело даже для крепких дальнобойщиков, продолжает активист. Некоторые отъехали на ремонт, другие взяли паузу, чтобы привести в порядок документы и понять, как им работать дальше при разорительном для дальнобойщиков тарифе «Платона», который, пока они бастовали, вырос до 1, 91 рубля за километр.

По словам волгоградских организаторов стачки, всероссийская акция протеста продолжается. На днях мобильные лагеря бастующих открылись в Курске, Самаре, Орле и Воронеже. Поэтому говорить о том, что пыл дальнобойщиков угас, нельзя, отметила Алла Бег. Что же касается будущего волгоградского лагеря, то оно решится в конце этой недели на собрании перевозчиков.

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