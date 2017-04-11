В Волгограде до конца года сдадут два дома-долгостроя

Сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина проинспектировала ход строительства многоэтажек по ул. Лавочкина и Огарева в Ворошиловском районе.

Дом по Лавочкина, 7 возводится с привлечением средств дольщиков, и по плану должен быть сдан еще в I квартале 2014 года. Но из-за того, что подрядчик использовал деньги граждан не по целевому назначению, средств на стройку не хватило и объект был заморожен.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

- Для того, чтобы достроить дом, мы стараемся не доводить до банкротства, а решить проблемы путем подписания соглашения передачи прав и обязанностей, - рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» вице-губернатор Валентина Гречина. - Здесь пришлось серьезно повоевать: найти хозяина, привлечь правоохранительные органы. Передача прав была передана новому застройщику. Строительство возобновлено летом 2016 года, его темпы были увеличены в два раза, что позволяет говорить, что к концу этого будет дольщики получат квартиры.

Сейчас на Лавочкина, 7 завершается залив монолита 19-го этажа, а также ведутся отделочные работы, устанавливается сантехника. По мнению проверяющих, заявленный срок сдачи дома — 4 квартал 2017 года — вполне реален.

Заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

В этом году должен быть введен в строй и другой долгострой - на ул. Огарева, 6. У застройщика были временные финансовые трудности, продлившиеся два года, но обязательств с себя компания не снимала. Строительные работы сейчас строго контролируются надзорными органами.

Вид из окна квартиры строящегося дома Лавочкина,7 Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

- Мы все завершить к августу-сентябрю того года, чтобы успеть к отопительному сезону, - заявил представитель компании - застройщика Александр Набачиков.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru