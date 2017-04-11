В Волгограде директор строительной фирмы 3 года уклонялся от уплаты налогов

Прокуратура Волгоградской области обвинила генерального директора ООО «Строительномонтажная компания – Универсал» Юрия Кунца в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2011 по 2013 годы бизнесмен включал в налоговые декларации ложные сведения о выполнении субподрядных работ и поставке стройматериалов фиктивными предприятиями. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

«В результате ООО «Строительномонтажная компания – Универсал» не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 37 млн. рублей, что составляет 65,92% от общей суммы налогов, подлежащей уплате организацией», – пояснила представитель прокураторы Волгоградской области.

Свою вину Кунц не признал. Уголовное дело против бизнесмена направлено в Дзержинский районный суд. Гендиректору «СМК-Универсал» грозит до 6 лет лишения свободы.

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