Таможня отошлет обратно контрафактные товары в зарубежных посылках

Федеральная таможенная служба России (ФТС) перестанет пропускать контрафактные товары из-за рубежа в посылках.

В связи с ужесточением контроля за ввозом в страну контрафакта таможенники уже начали проверять посылочные отправления. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева.

По его словам, таможенное законодательство Евразийского экономического союза разрешает ввоз в страны ЕАЭС контрафактных товаров для личного пользования. В то же время у таможни есть законные основания не пропускать такую продукции на территорию России.

«Во Всемирной почтовой конвенции четко написано, что перемещение контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях запрещено», — пояснил начальник управления ФТС.