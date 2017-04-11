Суд Волжского заочно арестовал Николая Паршина и объявил его в розыск

Сегодня Волжский городской суд так не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Николая Паршина, который обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей со зданием бывшей школы в Среднеахтубинском районе. Причиной снова стала неявка на процесс подсудимого.

Судебные приставы представили рапорты, что ни по одному из трех указанных в деле адресов Николай Паршин не проживает, а значит, принудительно доставить подсудимого для участия в заседании на данный момент невозможно. В сложившейся ситуации, когда налицо затягивание процесса со стороны подсудимого, который, кстати, так и не подписал обвинительное заключение, судья Михаил Локтионов принял решение о приостановке дела Паршина и объявлении его в розыск.

Как сообщила корреспонденту ИА «Новости Волгограда.ру» помощник председателя Волжского горсуда Анна Болтиева, розыск Паршина поручен прокурору Волгоградской области и начальнику ГУ МВД региона. Как только розыскные мероприятия увенчаются успехом и экс-депутат будет доставлен в суд, процесс возобновится. Напомним, на одном из предыдущих заседаний адвокат Паршина утверждал, что его подзащитный находится на лечении в одной из московских клиник, но в какой и с каким диагнозом - не уточнил.