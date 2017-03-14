Собачья радость

Более 550 бездомных животных получили шанс на жизнь в обновленных приютах Волгограда и Волжского

Сразу два события, порадовавших зоозащитников, произошли в нашем регионе.

В областном центре начинается активная работа муниципального предприятия «Горпитомник», о котором «НовостиВолгограда.ру» рассказывали в своей публикации «Бюджет гуманность не потянет?» . Напомним, Верховный суд РФ недавно принял резонансное решение о прекращении выпуска бродячих животных в естественную среду их обитания после стерилизации. На практике это означает, что бездомных собак и кошек будут отлавливать, стерилизовать и какое-то время держать в приютах. Если за это время животное не найдет нового хозяина, оно подлежит усыплению.

Фото: buketjuli.ru

По другому пути пошли в «Горпитомнике». Предприятие, которое раньше занималось озеленением города, переключилось на новую для себя деятельность по отлову и содержанию бродячих собак. Площадь в более чем 100 гектаров в Советском районе Волгограда позволяет построить просторные вольеры для 500 животных. Мохнатых бродяг на улицах, конечно, больше – по некоторым оценкам, в 10 раз. Но ведь надо же с чего-то начинать!

Начать решено с отлова животных и их помещения в приют до того момента, как собаку заберут в чей-то дом. Если этого не случится, четвероногие будут содержаться здесь пожизненно. Для этого нужны средства. Городской бюджет выделил «Горпитомнику» 12,5 млн. руб. на 2017 год, но их может не хватить. Поэтому в приюте ожидают помощи от сердобольных горожан и общественных организаций зоозащитников, с которыми предполагается заключать договоры о своеобразном «шефстве» над собаками. Любой человек может привезти бездомного пса в приют (или выбрать «подопечного» после отлова) и ухаживать за ним в любом виде: кормить, выгуливать, общаться. Собаки будут иметь ветеринарные паспорта, оформленные муниципальным предприятием бесплатно на имена «шефов».

Фото: 24warez.ru

В Волжском новое место для своей гуманной деятельности получили волонтеры из приюта «Собачье сердце»: теперь это поселок Погромный в Краснооктябрьском районе города-спутника.

Фото: Яндекс.Карты

Раньше самовольно построенные вольеры для 50 собак располагались в поселке Деревянном и попали под снос по решению суда - вскоре на этом месте появится зона отдыха для волжан. Мэрия Волжского передала волонтерам 2,5 гектара земли в безвозмездную аренду. Здесь расположатся офис, кабинет ветеринарной помощи, бытовка, кухня для приготовления корма животным.

Приют «Собачье сердце» более 4 лет назад за свой счет организовали и содержат трое местных женщин- активисток. Когда было принято решение о сносе, волгоградка Людмила Городскова создала интернет-петицию с просьбой помочь волонтерам, которую подписали 170 тысяч человек. Общественный резонанс способствовал тому, что приют уже переехал в новое, достаточно удобное место в поселке Погромном.

Фото: haskyland.gallery.ru

Педагог и зоозащитник из Волгограда Дарья Коростелева, которая в качестве волонтера уже два года помогает пристраивать питомцев приютов в добрые руки, говорит: