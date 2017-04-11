Силовики региона обсудили меры по охране правопорядка на майские праздники

В администрации Волгоградской области состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его провел начальник УФСБ России по Волгоградской области Анатолий Гулевский.

Основной вопрос обсуждения - меры по обеспечению безопасности жителей в период майских праздников. На совещании координационного органа были заслушаны доклады руководителей силового блока и правоохранительных структур о выполнении мероприятий по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма.

Силовики региона обсудили совместные действия по обеспечению правопорядка на всех торжествах и массовых мероприятиях, которые пройдут в регионе в первой декаде мая.