Силовики региона обсудили меры по охране правопорядка на майские праздники

Основной вопрос обсуждения - меры по обеспечению безопасности жителей в период майских праздников. На совещании координационного органа были заслушаны доклады руководителей силового блока и правоохранительных структур о выполнении мероприятий по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма.
Силовики региона обсудили совместные действия по обеспечению правопорядка на всех торжествах и массовых мероприятиях, которые пройдут в регионе в первой декаде мая.
Традиционно на майские праздники город-герой Волгоград принимает десятки тысяч туристов со всех регионов страны и из-за рубежа. Поэтому обеспечение безопасности жителей и гостей региона, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, выполнение комплексного плана противодействия терроризму - на особом контроле у областных властей.