Саженцы Сталинградского тополя высадят в 17 регионах страны

Эти саженцы – результат клонирования в лаборатории биотехнологии растущего на Аллее Героев тополя, который является живым свидетелем подвига защитников Сталинграда.
Известно, что саженцы легендарного дерева на этой неделе высадят в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях.
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе облкомприроды, в обмен сотрудники регионального ботсада уже получили готовые к высадке кустарники сирени. Они станут основной аллеи Сирени Победы, высадка которой пройдет сегодня у памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому на улице им. 7-й Гвардейской дивизии.
В рамках акции по высадке Сирени Победы будет организован телемост с городами – участниками акции. Также планируется проведение викторины на тему событий Великой Отечественной войны. Победителей ждут памятные призы.