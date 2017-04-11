Саженцы Сталинградского тополя высадят в 17 регионах страны

В канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Волгоградский областной ботанический сад отправил 17 саженцев Сталинградского тополя в другие регионы России.

Эти саженцы – результат клонирования в лаборатории биотехнологии растущего на Аллее Героев тополя, который является живым свидетелем подвига защитников Сталинграда.

Известно, что саженцы легендарного дерева на этой неделе высадят в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе облкомприроды, в обмен сотрудники регионального ботсада уже получили готовые к высадке кустарники сирени. Они станут основной аллеи Сирени Победы, высадка которой пройдет сегодня у памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому на улице им. 7-й Гвардейской дивизии.