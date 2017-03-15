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Роскачество не нашло в сгущенке растительных жиров, но обнаружило крахмал
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Роскачество не нашло в сгущенке растительных жиров, но обнаружило крахмал
Сегодня, 09:32ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: vkonline.ru
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