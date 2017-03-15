Роскачество не нашло в сгущенке растительных жиров, но обнаружило крахмал

Российская система качества (Роскачество) завершила всероссийское исследование цельного сгущенного молока, которое проводилось в течение месяца.

Специалисты провели исследование 27 торговых марок по 92 показателям качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, крахмала, загустителей, количество лактозы и содержание сахара, сообщили в пресс-службе Роскачества.

В ходе исследования был развеян обывательский миф о фальсификации сгущенного молока пальмовым маслом. Ни в одном из образцов растительных жиров не оказалось. Также в Роскачестве подтвердили полную безопасность молочного продукта, так как не были обнаружены микотоксины или антибиотики.

Согласно результатам, под определение высококачественного сгущенного молока подошли образцы продукции «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки», соответствующие опережающему стандарту Роскачества.

В то же время в 10 образцах якобы «гостированное» сгущенное молоко оказалось скорее сгущенкой. В частности, в 4 случаях под наименованием «сгущенное молоко» скрывался разбавленный крахмалом сгущенный продукт. Это образцы продукции «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья».

Также выяснилось, что не все производители используют классический метод сгущения, который позволяет сделать высококачественные молочные консервы через выпаривание влаги и добавление сахара и без применения «лишней» химии. Более дешевый и менее качественный метод – рекомбинация – позволяет по ТУ сделать сгущенку путем простого смешивания компонентов. Эксперты отнесли сюда образцы под такими торговыми марками, как «Белгородские молочные продукты», «Главпродукт», «Главпродукт Экстра», «Избенка», «Карламанский продукт», «Молочная страна «Халяль»», «Сладеж», «Смешная корова», FineLife.

Повышенная массовая доля влаги выявлена у образцов торговых марок «Любимая классика», «Молочная страна «Халяль»», «Кореновский МКК», «Наша семья» и «Советское». Также она обнаружена в образце «Густияр», но это не может считаться нарушением, так как данный продукт выпущен не по ГОСТу, а по ТУ.

В ходе исследования также уделялось внимание упаковке. Специалисты утверждают, что в жестяной банке продукт сохраняется дольше, чем в дой-паке. Однако некачественный материал с присутствием ржавчины может передавать продукту металлический привкус. При исследовании образцов, расфасованных по жестяным банкам, эксперты Роскачества нарушителей по этому параметру не выявили.

«Отсутствие в исследованных образцах нарушений требований к безопасности пищевой продукции говорит об эффективности существующей системы контроля безопасности. Осуществляемые Роскачеством исследования пищевой продукции позволяют выявлять, прежде всего, производителей качественной продукции, что дает возможность для потребителя приобретать именно такую продукцию и тем самым поддерживать добросовестных производителей. Вместе с тем, ряд отдельных нарушений по качеству продукции свидетельствует о несоблюдении конкретными производителями требований стандартов, в соответствии с которыми данная продукция изготовлена. Это сигнал производителям о необходимости обеспечения качества производимой продукции и стимул для принятия мер в этом направлении», – прокомментировал результаты исследования министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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