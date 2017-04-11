Поезд-музей РЖД приедет в Волгоград на майские праздники

Прогуляться по специально оборудованным вагонам жители города-героя смогут на станции Волгоград-1 с 1 по 3 мая.

Передвижной экспонат Российских железных дорог путешествует по стране в рамках празднования 80-летия ревизорского аппарата ОАО «РЖД».

Как рассказали корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Приволжской железной дороги, посетители выставки узнают о профессии ревизора и принятой в организации РЖД стратегии безопасности движения поездов. Познакомятся с историей развития отечественного железнодорожного транспорта и с современной инфраструктурой железнодорожной сети России.