Поезд-музей РЖД приедет в Волгоград на майские праздники

Передвижной экспонат Российских железных дорог путешествует по стране в рамках празднования 80-летия ревизорского аппарата ОАО «РЖД».
Как рассказали корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Приволжской железной дороги, посетители выставки узнают о профессии ревизора и принятой в организации РЖД стратегии безопасности движения поездов. Познакомятся с историей развития отечественного железнодорожного транспорта и с современной инфраструктурой железнодорожной сети России.
Посетить экспозицию школьники,студенты, ветераны Великой Отечественной Войны, почетные железнодорожники, пенсионеры и инвалиды I и II групп смогут бесплатно, а для других категорий населения стоимость входного билета 70 рублей. Музей будет открыт для всех желающих 10-00 до 19-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов.