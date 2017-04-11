Областной Госжилнадзор получил больше трети жалоб на плохое состояние домов

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области за первый квартал 2017 года получила около 3 тысяч обращений от жителей региона. Большая часть из них связана техническим состоянием жилищного фонда.

Жалобы на неудовлетворительное содержание жилых домов составили 35,2% от общего количества обращений. Такая статистика наблюдается на протяжении последних трех лет, сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора.

Анализ обращений показал, что граждане часто жалуются на техническое состояние лестничных клеток – 9,7%; внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования – 4,2%; санитарное состояние и уровень благоустройства придомовых территорий – 4,5%; кровель – 4,4%, аварийность жилья – 4,4%.

Также граждан часто беспокоят вопросы соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги – 29% обращений.