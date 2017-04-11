Областной Госжилнадзор получил больше трети жалоб на плохое состояние домов
Сегодня, 13:09ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ/ onf.ru
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Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области за первый квартал 2017 года получила около 3 тысяч обращений от жителей региона. Большая часть из них связана техническим состоянием жилищного фонда.
Жалобы на неудовлетворительное содержание жилых домов составили 35,2% от общего количества обращений. Такая статистика наблюдается на протяжении последних трех лет, сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора.
Анализ обращений показал, что граждане часто жалуются на техническое состояние лестничных клеток – 9,7%; внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования – 4,2%; санитарное состояние и уровень благоустройства придомовых территорий – 4,5%; кровель – 4,4%, аварийность жилья – 4,4%.
Также граждан часто беспокоят вопросы соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги – 29% обращений.
Наибольшее количество обращений в Госжилнадзор в этом году поступило от жителей Волгограда (60,1%).
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