Названо имя лучшего соцработника Волгоградской области

В начале июня она представит Волгоградскую область уже на федеральном уровне и примет участие во Всероссийском конкурсе в Москве.
По информации регионального комитета социальной защиты населения, в этом году конкурс проходил по 17 номинациям. С февраля по апрель этого года состоялось три отборочных этапа в учреждениях социального обслуживания и в облкомсоцзащиты. При выборе лучших обращали внимание на личный вклад номинанта в развитие учреждения, инновационную деятельность, профессионализм и общественную активность.
К слову,Волгоградская область традиционно ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания», и за это время четыре специалиста учреждений соцзащиты становились победителями на федеральном уровне в различных номинациях.