Названо имя лучшего соцработника Волгоградской области

В региональном конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» из 77 участников одержала победу исполнительный директор Волгоградского областного общественного благотворительного фонда «Дети в беде» Галина Морозова.

В начале июня она представит Волгоградскую область уже на федеральном уровне и примет участие во Всероссийском конкурсе в Москве.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, в этом году конкурс проходил по 17 номинациям. С февраля по апрель этого года состоялось три отборочных этапа в учреждениях социального обслуживания и в облкомсоцзащиты. При выборе лучших обращали внимание на личный вклад номинанта в развитие учреждения, инновационную деятельность, профессионализм и общественную активность.