Музей «Сталинградская битва» приглашает посетить выставку «Герои Панорамы»

Жители города и гости увидят документы военных лет, фотографии и личные вещи реальных людей, запечатленных на художественном полотне.

Как сообщили в комитете молодежной политики и туризма выставка посвящена 35-тилетию со дня открытия панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».