Музей «Сталинградская битва» приглашает посетить выставку «Герои Панорамы»
Сегодня, 17:09ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: parusvlg.ru
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Жители города и гости увидят документы военных лет, фотографии и личные вещи реальных людей, запечатленных на художественном полотне.
Как сообщили в комитете молодежной политики и туризма выставка посвящена 35-тилетию со дня открытия панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
В выставочном зале также будут представлены предметы обмундирования и снаряжения различных родов войск Красной Армии. Выставка начнет работать с 29 апреля.
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