До конца апреля автоинспекторы проведут по всей области рейды безопасности

С 27 по 30 апреля в Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Безопасность».

В результате проведенного анализа за последние пять лет установлено, что наиболее аварийно-опасными в апреле являются именно последние 5 дней месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

До конца апреля рейды ГИБДД будут проходить в два этапа с 16.00 до двух часов ночи.

До восьми вечера автоинспекторы уделят внимание соблюдению правил перевозки пассажиров, выявят машины с запрещенной тонировкой и с предметами на передних стеклах, ухудшающими обзорность. В это же время полицейские будут более пристально наблюдать за движением на дорогах мотоциклистов.

А уже с 8 вечера и до 2 часов ночи инспекторы ДПС будут останавливать машины для выявления пьяных водителей и автовладельцев, севших за руль без прав.