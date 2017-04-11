До конца апреля автоинспекторы проведут по всей области рейды безопасности

В результате проведенного анализа за последние пять лет установлено, что наиболее аварийно-опасными в апреле являются именно последние 5 дней месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
До конца апреля рейды ГИБДД будут проходить в два этапа с 16.00 до двух часов ночи.
До восьми вечера автоинспекторы уделят внимание соблюдению правил перевозки пассажиров, выявят машины с запрещенной тонировкой и с предметами на передних стеклах, ухудшающими обзорность. В это же время полицейские будут более пристально наблюдать за движением на дорогах мотоциклистов.
А уже с 8 вечера и до 2 часов ночи инспекторы ДПС будут останавливать машины для выявления пьяных водителей и автовладельцев, севших за руль без прав.
На сегодняшний день на территории Волгоградской области зарегистрировано более 640 ДТП, в которых погибло более 80 человек и 820 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По вине пьяных водителей в этом году произошло около 40 аварий, в которых погибло 4 человека и 50 травмировано.