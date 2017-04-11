Детские сады и школы борются за звание самого благоустроенного учреждения
Сегодня, 14:24ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: izh.ru
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В конкурсе по озеленению территорий принимают участие коллективы 102 образовательных учреждений.
На сегодняшний день на территории образовательных организаций произведена обрезка сухих деревьев и кустарников, побелка стволов и оформление лунок для растений, высажены молодые деревца, отремонтированы ограждения и малые архитектурные формы.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в рамках проекта «Сирень Победы» школьники вместе с ветеранами Великой Отечественной Войны высадят кустарники на школьных приусадебных участках. А в мае этого года в детских домах региона в рамках акции «Любимый мой дворик» воспитанники совместно с педагогами разобьют садик и овощной огород.
Конкурс по благоустройству среди детских садов, школ, училищ, колледжей и техникумов продлится до 25 мая. В этот же день будут названы победители.
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