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Детские сады и школы борются за звание самого благоустроенного учреждения
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Детские сады и школы борются за звание самого благоустроенного учреждения
Сегодня, 14:24ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: izh.ru
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