Детские сады и школы борются за звание самого благоустроенного учреждения

В конкурсе по озеленению территорий принимают участие коллективы 102 образовательных учреждений.

На сегодняшний день на территории образовательных организаций произведена обрезка сухих деревьев и кустарников, побелка стволов и оформление лунок для растений, высажены молодые деревца, отремонтированы ограждения и малые архитектурные формы.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в рамках проекта «Сирень Победы» школьники вместе с ветеранами Великой Отечественной Войны высадят кустарники на школьных приусадебных участках. А в мае этого года в детских домах региона в рамках акции «Любимый мой дворик» воспитанники совместно с педагогами разобьют садик и овощной огород.