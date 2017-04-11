Волжане смогут экстремально отметить Первомай
Сегодня, 17:24ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: finmatrix.ru
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Любители активного отдыха и экстремальных видов спорта покажут свое мастерство во время праздничных мероприятий, которые пройдут в центре города 1 мая.
Здесь, на парковке напротив здвния РКЦ в 10 часов начнется активная разминка, а сразу после нее откроются четыре спортивные зоны. На одной из них можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на другой - поучаствовать в велосипедном мотокроссе. На каждой площадке будут работать профессионалы. Они покажут крутые трюки, скользя по перилам и выполняя прыжки на скейтах, роликах и специальных велосипедах. Выступят также паркурщики и акробаты, сообщили ИА «Новости Волгограда.ру» в спорткомитете Волжского.
Кроме того, любители активного отдыха и экстремальных видов спорта в этом году станут участниками первомайского шествия - они прокатятся в праздничной колонне на велосипедах, скейтах и роликах.
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