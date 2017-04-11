Волжане смогут экстремально отметить Первомай

Любители активного отдыха и экстремальных видов спорта покажут свое мастерство во время праздничных мероприятий, которые пройдут в центре города 1 мая.

Здесь, на парковке напротив здвния РКЦ в 10 часов начнется активная разминка, а сразу после нее откроются четыре спортивные зоны. На одной из них можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на другой - поучаствовать в велосипедном мотокроссе. На каждой площадке будут работать профессионалы. Они покажут крутые трюки, скользя по перилам и выполняя прыжки на скейтах, роликах и специальных велосипедах. Выступят также паркурщики и акробаты, сообщили ИА «Новости Волгограда.ру» в спорткомитете Волжского.