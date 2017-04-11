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Волжане проведут в среднеахтубинском хуторе акцию «Дорога к обелискам»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волжане проведут в среднеахтубинском хуторе акцию «Дорога к обелискам»
Сегодня, 07:13ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: gomel.today
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