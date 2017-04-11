Волжане проведут в среднеахтубинском хуторе акцию «Дорога к обелискам»

В среду, 26 апреля, представители молодежных патриотических объединений Волжского примут участие в акции «Дорога к обелискам».

Около 50 молодых волонтеров в этот день отправятся в хутор Прыщевка Среднеахтубинского района, где благоустроят территорию у памятника и братской могилы погибших защитников сталинградской земли. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.

Перед началом мероприятия представители среднеахтубинского Совета ветеранов расскажут старшеклассникам и студентам из Волжского о солдатах и офицерах, похороненных в братской могиле.