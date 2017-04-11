Волгоградский театр кукол приглашает маленьких зрителей на премьеру

Спектаклем «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гарнет один из старейших театров региона отмечает свое 80-летие. Как сообщает областной комитет культуры, сказка «Царевна-лягушка» уже неоднократно ставилась в Волгоградском областном театре кукол, но сюжет не стареет и каждое новое поколение маленьких зрителей заново открывает для себя народную мудрость.
Кукольщики не только радуют своих самых маленьких зрителей, но и постоянно становятся победителями областного конкурса на соискание гранта губернатора Волгоградской области. Благодаря им, они ставят удивительно нравственные спектакли, воспитывая в детворе ответственность и доброту. Так, в 2015 году благодаря гранту родился спектакль «Невероятные приключения казачат», в 2016 – спектакль «Жук-пожарный», а в грантовые средства будет создан спектакль «В поисках зебры».