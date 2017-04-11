Волгоградский театр кукол приглашает маленьких зрителей на премьеру

29 апреля областной театр кукол представляет добрый и поучительный спектакль «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гарнет, написанной по мотивам русской народной сказки.

Спектаклем «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гарнет один из старейших театров региона отмечает свое 80-летие. Как сообщает областной комитет культуры, сказка «Царевна-лягушка» уже неоднократно ставилась в Волгоградском областном театре кукол, но сюжет не стареет и каждое новое поколение маленьких зрителей заново открывает для себя народную мудрость.