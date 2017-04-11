Волгоградские творческие коллективы едут на «Российскую студенческую весну»

Солисты и творческие коллективы вузов и ссузов, победители региональных этапов XXIII областного фестиваля «Студенческая весна на Волге» выступят в номинациях «Эстрадный вокал», «Народный танец», «Народный вокал – ансамбли», «Современный танец», «Журналистика», «Эстрадная миниатюра» и «Цирк».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете молодежной политики, за право поехать на всероссийский фестиваль студенческого творчества боролись около 700 представителей из 15 вузов и ссузов региона.

В результате конкурсное жюри выбрало 36 победителей. Волгоградский регион на всероссийском уровне представят танцевальный коллектив «Эйфория», Людмила Уланова и Мария Алейникова, Елена Тягунова из Волгоградского государственного университета, ансамбль «Оберег» и танцевальный коллектив «Разные лица», Ксения Детистова и коллектив проекта «Конфитюр и Дети сварщиков» из Волгоградского технического университета.