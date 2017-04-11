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Волгоградские творческие коллективы едут на «Российскую студенческую весну»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Stud vesna
Волгоградские творческие коллективы едут на «Российскую студенческую весну»
Сегодня, 11:08ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: www.volgograd.ru
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