Волгоградские приставы с начала года депортировали 120 иностранцев

Сотрудники УФССП России по Волгоградской области в 2017 году отправили на родину 120 иностранных граждан.

Среди депортированных – граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по региону, в настоящее время ожидают своего выдворения еще 77 мужчин и женщин, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации.