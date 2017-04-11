Волгоградские приставы с начала года депортировали 120 иностранцев
Сегодня, 07:34ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: fergananews.com
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Сотрудники УФССП России по Волгоградской области в 2017 году отправили на родину 120 иностранных граждан.
Среди депортированных – граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по региону, в настоящее время ожидают своего выдворения еще 77 мужчин и женщин, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что административное выдворение является мерой наказания для иностранцев за несоблюдение российского законодательства. Помимо высылки, им еще ограничивается въезд в нашу страну на определенный срок.
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