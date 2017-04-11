Волгоградец прилетел к приставам из Москвы, когда случайно узнал о долгах

В столичной фирме, как потом рассказал мужчина, болезненно относятся к появлению долгов у своих сотрудников. И дело доходит даже до увольнения. Поэтому все регулярно проверяют себя в электронных сервисах «Банк данных исполнительных производств» и «портал Госуслуг».
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районном отделе на гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам свыше 180 тысяч рублей. Проживая в столице, мужчина, естественно, постановление не смог получить. Зато, как только увидел о себе информацию на портале Госуслуг, сразу же прилетел из Москвы
Уже на следующий день он отправился к приставам, чтобы полностью погасить свою задолженность.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области напоминает, что любой житель, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности. Для этого необходимо зайти на сайт r34.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств» или на портал Госуслуг в раздел «Предоставление информации о наличии исполнительного производства».