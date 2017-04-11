Волгоградец прилетел к приставам из Москвы, когда случайно узнал о долгах

Работающего несколько лет в Москве волгоградца, можно сказать, спас от увольнения портал Госуслуг, публикующий информацию о задолженности.

В столичной фирме, как потом рассказал мужчина, болезненно относятся к появлению долгов у своих сотрудников. И дело доходит даже до увольнения. Поэтому все регулярно проверяют себя в электронных сервисах «Банк данных исполнительных производств» и «портал Госуслуг».

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районном отделе на гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам свыше 180 тысяч рублей. Проживая в столице, мужчина, естественно, постановление не смог получить. Зато, как только увидел о себе информацию на портале Госуслуг, сразу же прилетел из Москвы

Уже на следующий день он отправился к приставам, чтобы полностью погасить свою задолженность.