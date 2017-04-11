В ЮФО самые высокие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых

Волгоградстат обнародовал сравнительные данные социально-экономического положения субъектов РФ в Южном федеральном округе за 1 квартал 2017 года.

Один из разделов сравнительного анализа посвящен уровню среднемесячной заработной платы. Этот своеобразный рейтинг определен по каждому региону ЮФО и по разным видам экономической деятельности.

Итак, самая низкая зарплата у занятых в рыболовстве в Республике Калмыкия. Ее размер чуть более 5,5 тысяч рублей, а самая высокая — у «добытчиков полезных ископаемых» в Астраханской области. Здесь заработок немного превышает 78 тысяч рублей.

Судя по сводке, в среднем, самая высокая заработная плата в Краснодарском крае — она составляет 27,7 тыс. руб., самая низкая - в Республике Калмыкия — 20,6 тыс. руб., а в Волгоградской области — 25,6 тыс. руб.

Разброс зарплат по регионам и сферам труда просто огромный. Так, занятые рыболовством в Калмыкии, в среднем, зарабатывают 5,5 тыс. руб., в Севастополе — почти 71 тыс. руб., а в Волгоградской области — 15,4 тыс. руб.

Заметно отличаются зарплаты в торговле, как оптовой, так и в розничной. Здесь самая низкая зарплата в Калмыкии — 12,7 тыс. руб., самая высокая в Краснодарском крае — 33 тыс. руб., а в Волгоградской области — немногим меньше 21 тыс. руб.

В последние годы, одной из самых высокооплачиваемых работ является добыча полезных ископаемых, но статданные говорят о том, что в этой сфере не во всех регионах высокая оплата. Судите сами: в Севастополе ее размер составляет почти 25 тыс. руб., в Ростовской области — чуть выше 27 тыс. руб., в Республике Адыгея и Краснодарском крае — немногим больше 34 тыс. рублей. В Республике Крым — 37,8 тыс. руб. Зарплата специалиста, занимающегося «добычей полезных ископаемых» в Волгоградской области находится в середине рейтинга и составляет немногим более 42 тыс. руб. Самый высокий уровень зарплат в этой сфере в Республике Калмыкия — 57,5 тыс. руб. и зашкаливает в Астраханской области — 78,3 тыс. руб.

В сфере гостиничного бизнеса и общественного питания волне логично первые строчки по уровню зарплат занимают отечественные курортные зоны: Краснодарский край — 25,6 тыс. руб. и Республика Крым — 23,5 тыс. руб. В Волгоградской области работники гостиничного сервиса и общепита, по данным Волгоградстата, зарабатывают всего лишь 13,5 тыс. руб. в месяц.