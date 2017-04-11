В Волжском мемориал первостроителям украсит цветной фонтан

Волжская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» обновила фонтан под тетраэдром, символизирующим перекрытие Волги.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью предприятия Галина Шацкая, с наступлением фонтанного сезона здесь будут бурлить 12 пенных столбов. Они помогут представить покорение великой реки. В вечернее время исторический монумент будет украшать подсветка, освещая бурлящую воду и парящих чаек.

«Обновленный фонтан порадует волжан уже на майские праздники. Это подарок гидроэнергетиков первостроителям и всем горожанам ко Дню Великой Победы», – подчеркнул директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.

«Наш мемориал после ремонта приобрел завершенный вид и выглядит так, как мы его изначально планировали в 2009 году, на 55-летний юбилей Волжского», – отметил заместитель председателя городского клуба первостроителей Александр Рожнов.