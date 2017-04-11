В волгоградском музее ИЗО откроется новая выставка
Сегодня, 08:54ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: www.volgogradmuseum.ru
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Выставка «Южный нрав» познакомит волгоградцев с работами живописцев и скульпторов Южного федерального округа.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете культуры, посетители музея увидят работы победителей различных художественных конкурсов И. Реброва, Л. Ушаковой, А. Федорова, скульптуры П. Черкис.
«Южный нрав» - это взгляд авторов на мир живой и неживой природы, на события прошлого и настоящего. С их картин дуют степные ветра и плачет от ненастья и боли природа, разыгрываются военные баталии и проживают свою непростую жизнь мифические персонажи.
Открытие выставки «Южный нрав» состоится 28 апреля, она продолжит свою работу до 25 июня.
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