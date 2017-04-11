В Волгограде почтят память жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошло взрывное разрушение одного из энергоблоков, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Это была крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики.
В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие более пяти тысяч жителей. Сегодня в регионе проживает около трех тысяч чернобыльцев. Их объединяет общественная организация «Союз Чернобыль» - в нашем регионе она была создана одной из первых.
На средства гранта, выделенного в рамках конкурса господдержки НКО, организация реализует проект «Чернобыльских дней отголоски», сообщает пресс-служба обладминистарции. Проект представляет собой серию семинаров, на которых поднимаются самые актуальные для чернобыльцев вопросы - проведение медико-социальной экспертизы, пенсионное обеспечение ликвидаторов, меры соцподдержки. Планируется, что подобные семинары пройдут и в 2017 году.