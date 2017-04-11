В Волгограде почтят память жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля у памятника «Защитившим от атома» пройдет митинг, посвященный памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошло взрывное разрушение одного из энергоблоков, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Это была крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие более пяти тысяч жителей. Сегодня в регионе проживает около трех тысяч чернобыльцев. Их объединяет общественная организация «Союз Чернобыль» - в нашем регионе она была создана одной из первых.