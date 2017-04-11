В регионе решать экологические проблемы будет молодежный волонтерский штаб

В него вошли школьники и студенты, представители детских и молодежных общественных объединений, которые реализуют различные экологические проекты.

Деятельность новой структуры будет координировать Федеральное агентство по делам молодежи, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной администрации. Свои усилия молодежный волонтерский штаб сосредоточит на экологическом просвещении, популяризации природоохранных акций, а также их организации и проведении.

Так, в ходе первого заседания экологического штаба были награждены победители региональной акции по сбору макулатуры «Экостайл», в ходе которой было собрано более тридцати тонн макулатуры.