В регионе решать экологические проблемы будет молодежный волонтерский штаб

Деятельность новой структуры будет координировать Федеральное агентство по делам молодежи, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной администрации. Свои усилия молодежный волонтерский штаб сосредоточит на экологическом просвещении, популяризации природоохранных акций, а также их организации и проведении.
Так, в ходе первого заседания экологического штаба были награждены победители региональной акции по сбору макулатуры «Экостайл», в ходе которой было собрано более тридцати тонн макулатуры.
Сейчас в детских садах региона реализуется волонтерский проект «Эколята» — для малышей проводят экоуроки и мастер-классы. Также в планах штаба - проведение областного конкурса «Жизнь в стиле Эко», экологического фестиваля «Экоград34», участие во всероссийских акциях «Вода России», «Чистые игры», «Дни единых действий». Всего экологическими мероприятиями в регионе в нынешнем году планируется охватить около 20 тысяч жителей.